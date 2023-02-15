«Ъ»: зарубежные бестселлеры выйдут в России в пересказе

Москва, , 11:35 — REGNUM Пересказ без прямого цитирования намерены использовать некоторые российские издатели, чтобы обойти запрет на выпуск международных бестселлеров. Об этом пишет 15 февраля газета «Коммерсантъ».

Принц Гарри (сс) Office of the Governor-General

Издатели готовятся использовать формат саммари, предполагающий пересказ основных тезисов. В группе «Эксмо-АСТ» рассказали, что в таком виде в феврале выйдут скандальные мемуары британского принца Гарри Spare («Запасной»). Другой вариант пересказа мемуаров готовится для «ЛитРес». Американское издательство, выпустившее Spare, не работает с Россией с прошлого года из-за конфликта на Украине.

«В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из неё: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком», — пояснил изданию гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.

В издательстве пояснили, что формат саммари соответствует закону о цитировании. В таком же виде выпустят книгу Джен Синсеро «Не ной», права на которую истекли весной 2022 года.

Читайте также: Принц Гарри объяснил в автобиографии, почему он «запасной»

В издательстве Smart Reading отметили актуальность формата краткого пересказа. Доля таких книг растёт в условиях антироссийских санкций.

В компании «ЛитРес» популярность формата объяснили также нехваткой времени у читателей на объёмную литературу нон-фикшн.

Другие представители книжного рынка не считают использование саммари удачным ходом и предупреждают о высоких рисках. Формат можно считать завуалированным пиратством, а это означает регресс для отечественного рынка легального контента, отмечают собеседники издания.