Жителя Севастополя заподозрили в попытке поджечь пункт сбора гуманитарной помощь

Севастополь, , 11:22 — REGNUM Жителя Севастополя, которого ранее задержали по подозрению в попытке поджога склада горюче-смазочных материалов, заподозрили также и в попытке поджечь пункт сбора гуманитарной помощи. Об этом 15 февраля сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый житель Севастополя создал радикальное неформальное движение, в телеграм-канале которого размещал призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении объектов критической инфраструктуры, а также ликвидации военнослужащих России.

Уточняется, что летом 2022 года фигурант уголовного дела попытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

По данным фактам были возбуждены новые уголовные дела. Срок содержания под стражей подозреваемого был продлён на три месяца.

Напомним, в ноябре 2022 года в Крыму задержали 20-летнего мужчину, которого заподозрили в планировании поджога склада горюче-смазочных материалов, в ходе обыска у него были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и листовки экстремистского содержания.