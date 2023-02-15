Киев, 15 февраля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Из государственных органов города Артёмовска начали вывозить документы. Об этом 15 февраля сообщает украинское издание «Страна».

Владимир Югасов ИА REGNUM Битва за Артемовск (Бахмут). 14.02.2023

«Вывозят архивы госучреждений», — говорится в сообщении со ссылкой на украинского волонтёра Вячеслава Ильченко.

При этом не уточняется, кто именно забирает документы. Также опубликовано видео, на котором папки с бумагами выкидывают из окна и грузят в микроавтобус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что киевские власти эвакуируют госучреждения и предприятия из города Часов Яр, расположенного западнее Артёмовска.