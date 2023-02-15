Харьков, Украина, 15 февраля 2023, 11:18 — REGNUM Фильтрационный пункт, предназначенный для пополнения мобилизационного резерва, устроила СБУ в посёлке Шевченково Купянского района, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

ВСУ
ВСУ
Иван Шилов © ИА REGNUM

Всё мужское население, пояснил он, проходит фильтрацию, об этом есть точные данные.

«Они препятствуют выезду населения, чтобы пополнить свои ряды мобилизационными силами», — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ строят в Харьковской области новые фортификационные сооружения и укрепляют линию обороны. Для этого привлекаются работники харьковских предприятий.