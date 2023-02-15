СБУ устроила фильтрационный пункт в посёлке под Купянском
Харьков, Украина, 15 февраля 2023, 11:18 — REGNUM Фильтрационный пункт, предназначенный для пополнения мобилизационного резерва, устроила СБУ в посёлке Шевченково Купянского района, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
Всё мужское население, пояснил он, проходит фильтрацию, об этом есть точные данные.
«Они препятствуют выезду населения, чтобы пополнить свои ряды мобилизационными силами», — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ строят в Харьковской области новые фортификационные сооружения и укрепляют линию обороны. Для этого привлекаются работники харьковских предприятий.