Харьков, Украина, 15 февраля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Фильтрационный пункт, предназначенный для пополнения мобилизационного резерва, устроила СБУ в посёлке Шевченково Купянского района, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Всё мужское население, пояснил он, проходит фильтрацию, об этом есть точные данные.

«Они препятствуют выезду населения, чтобы пополнить свои ряды мобилизационными силами», — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ строят в Харьковской области новые фортификационные сооружения и укрепляют линию обороны. Для этого привлекаются работники харьковских предприятий.