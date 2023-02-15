Турции понадобится после землетрясений построить 300 тыс. жилых зданий
Анкара, 15 февраля 2023, 11:07 — REGNUM В регионах Турции, переживших землетрясение, для восполнения утраченного жилого фонда необходимо построить порядка 300 тысяч новых жилых зданий. Об этом 15 февраля сообщает местная газета Yeni Şafak.
Согласно результатам инспекции, в ходе которой было осмотрено около 370 тысяч зданий, сильные или критические повреждения получили свыше 210 тысяч строений.
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Сообщается, что в пострадавших от природного катаклизма провинциях необходимо заново построить 400 тысяч зданий, из которых 300 тысяч приходятся на жилой фонд.
Турецкое управление по вопросам жилой застройки уже приступило к реализации плана восстановления. На первом этапе будет возведено порядка 30 тысяч зданий, к июню их число увеличится до 100 тысяч.
Как сообщало ИА REGNUM, повторный толчок магнитудой 4,6 зафиксирован в провинции Кахраманмараш — эпицентре землетрясений в Турции.
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