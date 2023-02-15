Yeni Şafak: Турции понадобится после землетрясений построить 300 тыс. жилых зданий

Анкара, , 11:07 — REGNUM В регионах Турции, переживших землетрясение, для восполнения утраченного жилого фонда необходимо построить порядка 300 тысяч новых жилых зданий. Об этом 15 февраля сообщает местная газета Yeni Şafak.

Последствия землетрясения. Турция. Февраль 2023 ИА REGNUM (с) Дмитрий Сухов

Согласно результатам инспекции, в ходе которой было осмотрено около 370 тысяч зданий, сильные или критические повреждения получили свыше 210 тысяч строений.

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Сообщается, что в пострадавших от природного катаклизма провинциях необходимо заново построить 400 тысяч зданий, из которых 300 тысяч приходятся на жилой фонд.

Турецкое управление по вопросам жилой застройки уже приступило к реализации плана восстановления. На первом этапе будет возведено порядка 30 тысяч зданий, к июню их число увеличится до 100 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, повторный толчок магнитудой 4,6 зафиксирован в провинции Кахраманмараш — эпицентре землетрясений в Турции.

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