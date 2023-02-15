NY Post: НЛО над США могли быть исследовательскими аппаратами, а не разведывательными аэростатами

Вашингтон, , 10:53 — REGNUM НЛО в воздушном пространстве США могли быть не китайскими разведывательными аэростатами, а исследовательскими или коммерческими аппаратами. Об этом 15 февраля пишет New York Post со ссылкой на источник.

Аэростат КНР Сергей Корсун © ИА REGNUM

Отмечается, что три объекта, сбитых ранее над территорией США и Канады, не представляли угрозы для безопасности.

«Все ведут себя так, как будто мы впервые видим подобные вещи. Нет, это не так», — приводит издание слова американского сенатора-республиканца Марко Рубио.

По его словам, единственный способ получить ответы на вопросы — это не просто собрать обломки объектов, но и понять, как эта ситуация соотносится с сотнями других подобных случаев. Он добавил, что непонятно, нужно ли было сбивать эти аппараты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не желают конфликта с Китаем после инцидента с аэростатом.

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