Вашингтон, 15 февраля, 2023, 10:53 — ИА Регнум. НЛО в воздушном пространстве США могли быть не китайскими разведывательными аэростатами, а исследовательскими или коммерческими аппаратами. Об этом 15 февраля пишет New York Post со ссылкой на источник.

Сергей Корсун ИА REGNUM Аэростат КНР

Отмечается, что три объекта, сбитых ранее над территорией США и Канады, не представляли угрозы для безопасности.

«Все ведут себя так, как будто мы впервые видим подобные вещи. Нет, это не так», — приводит издание слова американского сенатора-республиканца Марко Рубио.

По его словам, единственный способ получить ответы на вопросы — это не просто собрать обломки объектов, но и понять, как эта ситуация соотносится с сотнями других подобных случаев. Он добавил, что непонятно, нужно ли было сбивать эти аппараты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не желают конфликта с Китаем после инцидента с аэростатом.