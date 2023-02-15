* организация, деятельность которой запрещена в РФ

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика «Азова»*, проникшего в Россию под видом беженца

Ростов-на-Дону, , 10:52 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону боевика «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проникшего в Россию под видом беженца, сообщили 15 февраля в пресс-службе ФСБ.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, являющегося членом запрещённой в России террористической организации — украинского националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что мужчина вступил в запрещенную организацию в 2016 году. Впоследствии он приехал в Россию под видом беженца.

По данным спецслужб, в Ростове-на-Дону мужчина «вёл пропаганду террористической организации среди молодежи». По месту жительства у него были обнаружены и изъяты соответствующие агитационные материалы. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании Национального антитеррористического комитета заявил директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в период специальной военной операции существенно возросло число террористических диверсий спецслужб Украины на инфраструктурные объекты.

Он уточнил, что со стороны украинских спецслужб и националистических формирований при поддержке коллективного Запада резко возросли атаки на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры России.

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