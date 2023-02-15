Москва, 15 февраля, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Банк России создал новое структурное подразделение — департамент организации международных расчетов, в котором будут заниматься в том числе вопросами перехода на расчеты в национальных валютах. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Отмечается, что в департаменте будут заниматься вопросами, которые приобрели актуальность в условиях санкций в отношении Российской Федерации.

Уточняется, что, в частности, новое подразделение будет развивать корреспондентские отношения банков России с контрагентами из дружественных государств, заниматься вопросами перехода на расчеты в национальных валютах, расширения возможностей для трансграничных операций.

Главой нового департамента стал Михаил Ковригин, ранее занимавший должность директора Департамента стратегического развития финансового рынка.

Отмечается, что помимо этого было принято решение с 15 февраля 2023 года создать Департамент сотрудничества с международными организациями на базе Департамента международного сотрудничества, который планируют упразднить до 1 сентября 2023 года.