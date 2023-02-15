Луганск, 15 февраля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Большое количество военной техники НАТО перебрасывается в румынский аэропорт, находящийся примерно в 30 км от границы с Украиной. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 15 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Эксперт опубликовал видеоролик, снятый в районе населённого пункта Михай-Когэлничану в уезде Тулча. Расположенный там натовский аэропорт, отметил он, регулярно принимает военно-транспортные самолёты и вертолёты.

«Отмечено скопление большого количества военной техники», — написал Марочко.