РБК: в России наблюдаются проблемы с закупкой стоматологических препаратов и оборудования

Москва, , 10:50 — REGNUM Российские стоматологические клиники столкнулись с проблемой закупок ряда препаратов, пишет РБК со ссылкой на представителей стоматологических клиник.

Медицинские препараты Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, речь идёт об «Убистезине» — популярном препарате для местного обезболивания на основе артикаина.

«С «Убистезином» действительно есть сложности: его фактически нет», — говорит медицинский директор сети стоматологических клиник «Дентал Фэнтези» Святослав Коба.

Кроме того, в Россию перестали поставлять цемент «Витремер», применяющийся при лечении зубов у детей и взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в России нет проблем с производством и поставками лекарств в настоящее время.

Ситуация в фармацевтической сфере и аптечной сети стабильная. В случае кратковременных перебоев с какими-то лекарственными средствами их заменяют другими препаратами с аналогичными действующими веществами, отметил он.