СМИ: в России наблюдаются проблемы со стоматологическими препаратами
РБК: в России наблюдаются проблемы с закупкой стоматологических препаратов и оборудования
Москва, 15 февраля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Российские стоматологические клиники столкнулись с проблемой закупок ряда препаратов, пишет РБК со ссылкой на представителей стоматологических клиник.
В частности, речь идёт об «Убистезине» — популярном препарате для местного обезболивания на основе артикаина.
Кроме того, в Россию перестали поставлять цемент «Витремер», применяющийся при лечении зубов у детей и взрослых.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в России нет проблем с производством и поставками лекарств в настоящее время.
Ситуация в фармацевтической сфере и аптечной сети стабильная. В случае кратковременных перебоев с какими-то лекарственными средствами их заменяют другими препаратами с аналогичными действующими веществами, отметил он.