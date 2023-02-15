Киев, 15 февраля 2023, 10:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс». Об этом говорится в тексте указа, опубликованного 14 февраля на официальном сайте правительства Украины.

Бои гитлеровской дивизии «Эдельвейс» против советских войск. 1942
Бои гитлеровской дивизии «Эдельвейс» против советских войск. 1942
Pavljenko

Среди причин присвоения названия в документе указывается «образцовое выполнение возложенных задач».

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10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ была сформирована в октябре 2015 года, в 2016–2018 годах принимала участие в украинской силовой операции в Донбассе.

Отметим, что аналогичное название носила и 1-я горнопехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии, в которой служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 14 февраля продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области.