Киев, 15 февраля, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс». Об этом говорится в тексте указа, опубликованного 14 февраля на официальном сайте правительства Украины.

Pavljenko Бои гитлеровской дивизии «Эдельвейс» против советских войск. 1942

Среди причин присвоения названия в документе указывается «образцовое выполнение возложенных задач».

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10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ была сформирована в октябре 2015 года, в 2016–2018 годах принимала участие в украинской силовой операции в Донбассе.

Отметим, что аналогичное название носила и 1-я горнопехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии, в которой служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 14 февраля продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области.