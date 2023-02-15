Матвиенко предложила маркировать враждебные телеграм-каналы и публиковать их перечень

Москва, , 10:48 — REGNUM Маркировать враждебные телеграм-каналы предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, она также хочет, чтобы Роскомнадзор публиковал перечень телеграм-каналов, за которыми «прячутся наши недруги», передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

«Роскомнадзор, когда вражеские каналы, с Украины, например, они ставят свой флажок, а многие камуфлируют. Может быть Роскомнадзор, который выявляет эти вражеские эти каналы, тоже какие-то единые значки, как «иноагенты», «нежелательная структура», «страна»… Чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель этих интернет-порталов, каналов и так далее», — предложила Матвиенко.

Спикер палаты парламента поддержала предложение об опубликовании Роскомнадзором данных о деятельности враждебных телеграм-каналов.

Так она отреагировала на то, что в ходе заседания сенатор Владимир Джабаров обратил внимание на риски, которые несут различные телеграм-каналы для своей аудитории — молодежи, которая предпочитает узнавать новости не из новостных передач и политических телешоу, а из телеграм-каналов.

«После начала специальной военной операции появилось более 100 телеграм-каналов, которые маскируются под российские, но в действительности созданы враждебными зарубежными блогерами, в основном украинскими. Основная цель этих каналов — доводить фейковую информацию для российских пользователей», — сказал Джабаров.

Причем многие каналы во избежание блокировки подают информацию очень искусно, отметил сенатор.

Джабаров предложил, чтобы Роскомнадзор ежеквартально предоставлял в профильную комиссию Совфеда сведения по выявленным фактам деятельности враждебных телеграм-каналов.