Москва, , 10:41 — REGNUM Состояние российского фигуриста Романа Костомарова после ампутации кистей рук резко ухудшилось. Об этом 15 февраля сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Роман Костомаров Марина Каширская © ИА REGNUM

Отмечается, что Костомаров не может самостоятельно дышать. Врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.

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Ранее сообщалось, что Костомарову провели вторую операцию — ампутировали кисти рук, а до этого ампутировали стопы.

Напомним, известного актёра Бориса Щербакова госпитализировали из Боткинской больницы, ранее у него диагностировали обострение хронического бронхита.

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