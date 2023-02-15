Москва, 15 февраля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Состояние российского фигуриста Романа Костомарова после ампутации кистей рук резко ухудшилось. Об этом 15 февраля сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Марина Каширская ИА REGNUM Роман Костомаров

Отмечается, что Костомаров не может самостоятельно дышать. Врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.

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Ранее сообщалось, что Костомарову провели вторую операцию — ампутировали кисти рук, а до этого ампутировали стопы.

Напомним, известного актёра Бориса Щербакова госпитализировали из Боткинской больницы, ранее у него диагностировали обострение хронического бронхита.