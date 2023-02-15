Вашингтон, 15 февраля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter подвергли критике заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью газете Spiegel, который заявил, что глава России Владимир Путин якобы похож на дракона, который ест государство за государством.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Так, один из пользователей отметил, что в Зеленском много высокомерия, а другой уточнил, что становится смешно, когда слышишь такие заявления от «циркового клоуна».

Пользователи отмечают, что если следовать такой логике, то НАТО является многоголовым драконом.

Люди признают, что такие заявления являются очередными безумными высказываниями украинского лидера, который не жалеет свой народ.

Они также отмечают, что Зеленский располагает множеством времени, чтобы позировать и фотографироваться.