Москва, , 15:55 — REGNUM Победители в пяти основных номинациях Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» получат по 300 тысяч рублей, а один из участников станет обладателем гран-при в 1 миллион рублей. Список из 250 участников в феврале 2023 года отобрали независимые эксперты, лонг-лист конкурса уже объявлен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы конкурса.

Участники третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» АНО «Национальные приоритеты»

Теперь лидерам лучших спортивных проектов предстоит пройти испытание народным голосованием: каждый желающий может выбрать лучших из лучших, зарегистрировавшись на официальном сайте «Ты в игре».

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография»

«Ты в игре» продолжает собирать яркие и вдохновляющие идеи, которые помогают вовлекать россиян в ежедневные занятия спортом. Конкурс охватывает самые разные возрастные группы. Благодаря такому подходу проект стал универсальным инструментом для развития и масштабирования спортивных инициатив в регионах. Вне всяких сомнений он вносит весомый вклад в успешную реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и достижение цели, поставленной Президентом: увеличение до 70% доли россиян, регулярно занимающихся спортом, к 2030 году», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Помимо денежных призов конкурсанты могут заявить о себе на всю страну, найти поддержку у партнеров и спонсоров, повысить собственные компетенции и улучшить бизнес-процессы внутри проектов.

«Авторы, чьи проекты дошли до лонг-листа, получат целый набор знаний и навыков, которые позволят по-новому взглянуть на свою идею и выбрать вектор движения вперед. Это делает конкурс эффективным инструментом для развития и масштабирования спортивных инициатив разных направленностей, а также позволяет «Ты в игре» вносить весомый вклад в достижение целей, поставленных в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», — отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Министр спорта РФ Олег Матыцин АНО «Национальные приоритеты»

Все проекты, которые реализуют участники конкурса, создаются для людей с целью вовлечь их в здоровый образ жизни, сделать спорт доступнее и интереснее, отметил Матыцин. Поэтому оценка тех, для кого эти проекты развиваются, в рамках «народного голосования» играет ключевую роль.

Конкурс проводится в третий раз. За предыдущие два сезона в нем приняли участие 6635 спортивных инициатив. К концу января в третий сезон «Ты в игре» была подана 4601 заявка.

Из всех участников в лонг-лист вошли 250 проектов из 64 регионов России (по 50 в каждой из пяти основных номинаций). На первом месте по количеству проектов, прошедших в следующий этап конкурса, Москва (32). На втором — Санкт-Петербург (21), на третьем — Московская область (19). Также в топ вошли Нижегородская (14) и Свердловская (10) области, Краснодарский край (9), Пермский край (8), Самарская область (7), Татарстан (6) и Иркутская область (5). Самыми популярными спортивными направлениями по количеству проектов, вошедших в лонг-лист, стали футбол (25), бег (22), адаптивный спорт (21) и хоккей (9).

«Конкуренция среди участников действительно была очень высокая, и достойных кандидатов на попадание в топ-250 оказалось гораздо больше, чем мест в лонг-листе, — отмечает генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. — Хочу поблагодарить каждого участника конкурса «Ты в игре» и пожелать успехов в реализации задуманного».

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина АНО «Национальные приоритеты»

Для участников лонг-листа с 14 февраля по 9 марта будет проходить образовательный акселератор — мастер-классы и семинары от ведущих экспертов в области спортивного менеджмента и маркетинга.

«Авторы проектов смогут получить ответы на интересующие вопросы, прокачать знания в разных сферах и перенять опыт известных спортсменов и авторов успешных стартапов», — говорит олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО Светлана Журова.

По её словам, программа образовательного акселератора уникальна, она аккумулирует в себе знания из разных областей: «Образовательная программа поможет понять, где у проекта слабые стороны, какие моменты нужно проработать более детально, какие есть пути для дальнейшего развития, а также поможет подготовиться к следующему этапу конкурса».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО Светлана Журова АНО «Национальные приоритеты»

В лонг-лист конкурса вошли самые яркие проекты. Один из таких проектов в номинации «Безграничные возможности» — «Площадка здоровья» из Смоленской области, созданная на территории детского сада № 57 ОАО «РЖД» и рассчитанная на детей дошкольного возраста, ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью. Для реабилитации детей применяются спортивные тренажеры, проводятся мероприятия по оздоровлению и социализации. В рамках проекта родителей обучают нюансам реабилитации — все полученные знания можно применять дома.

«Детям с ОВЗ и инвалидностью важно с малого возраста вливаться в общество, учиться общаться, взаимодействовать со сверстниками. Эти навыки очень пригодятся им во взрослой жизни. В дальнейшем мы планируем развивать проект — привлечь больше участников, волонтеров, приобрести дополнительное оборудование для занятий», — отмечает автор проекта Каринэ Павлова.

Номинации третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» АНО «Национальные приоритеты»

Необычный проект в номинации «Дети в спорте» представила парусная студия «Новые горизонты» из Приморского края. В его рамках организуются регулярные занятия парусным спортом в теплое время года для детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих во Владивостоке и Артеме. Занятия проводятся с лета 2022 года в акватории района Садгород.

Несмотря на наличие моря, парусный спорт во Владивостоке считается элитным. Существуют всего три парусные студии, где обучают этому виду спорта, и все они расположены далеко от пригорода, который сейчас активно растет и застраивается. Летом 2022 года парусная студия «Новые горизонты» провела два десятка пробных занятий, в 2023 году организаторы планируют не менее 90 занятий по яхтенному спорту для 30 ребят.

Спорт рядом АНО «Национальные приоритеты»

«Наша мечта — чтобы как можно больше ребят познакомились с морским делом, почувствовали то, что ощущают мореплаватели, когда покидают порт и выходят в открытую воду. Мы надеемся, что участие в конкурсе поможет нам масштабироваться, закупить дополнительное оборудование, а также создать на территории студии площадку, где ребята смогут улучшать свою физическую форму», — говорит автор проекта Иван Сергиенко.

В номинации «Точка старта» в лонг-лист конкурса прошел проект «Юкигассен» из Мурманской области. «Юкигассен», или «Снежный бой», — международная командная игра в снежки по определенным правилам, популярная во многих странах мира. Проект «Юкигассен» появился в 2006 году в Мурманске. 16 лет в городе проходят чемпионаты по снежному бою, в которых принимают участие студенты ссузов и вузов, рабочая молодежь и просто активные жители города.

Мурманские команды стали обладателями золота на Чемпионате Европы в Финляндии и Армении, а также победителями Чемпионата Северных стран в Норвегии. Очень скоро движение «Юкигассен» распространилось не только по Мурманской области, но и по другим регионам России.

«Цель проекта «Юкигассен» — познакомить с игрой в снежки по правилам всех россиян. Это очень интересная игра, которая понравится как взрослым, так и детям. Если получится победить в конкурсе, мы планируем масштабироваться, охватывать новые регионы и вовлекать в снежные бои еще больше участников», — рассказывает автор проекта Антон Кондрашов.

Спецноминация третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» АНО «Национальные приоритеты»

Яркий участник из номинации «Масштаб» — «Тульский марафон» из Тулы. В рамках марафона проводится одна из крупнейших серий забегов в России. Проект давно вышел за рамки простых соревнований и стал полноценным городским праздником — с развлекательной программой и активностями для детей. Среди спортивных направлений не только бег, но и лыжные старты, заезд на лыжероллерах, биатлон. В среднем за сезон организуется до шести стартов.

Первый забег «Тульского марафона» прошел в 2016 году — тогда было организовано всего два старта за сезон, в которых приняли участие 350 спортсменов. Сегодня старты проводятся с апреля по декабрь, за сезон в них принимают участие около 6000 спортсменов. В 2023 году организаторы планируют ввести новый формат — эстафету.

«За шесть лет марафонов мы уже видим результаты: теперь в Туле можно встретить в разы больше людей, выходящих на пробежку. Это наша маленькая победа, на которой мы не планируем останавливаться, — мы хотим, чтобы как можно больше людей попробовали жить активно и прониклись спортом», — отмечает автор проекта Илья Конов.

Наш спорт здесь — спецноминация третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» АНО «Национальные приоритеты»

В номинации «Трансформация в спорте» в лонг-лист «Ты в игре» также прошло немало интересных и ярких проектов. Например, «iГиря» из Краснодарского края— современный девайс для тренировок по гиревому спорту и совместимое с ним приложение для смартфона. Проект призван заменить импортные гири и поддержать отечественное производство. Умная гиря имеет встроенный дисплей, который отображает краткую информацию о тренировке, а в мобильном приложении можно отслеживать количество подходов, сожженные калории и длительность тренировки.

«Проект помогает популяризировать гиревой спорт, а также привлечь к регулярным тренировкам как любителей, так и новичков. Дополнительную мотивацию даст соревновательный элемент: благодаря приложению можно выполнять упражнения разного уровня сложности с друзьями или другими пользователями. Надеемся, что конкурс поможет нам в привлечении новых участников, а также в дальнейшем развитии», — поделилась автор проекта Ника Кузнецова.

Призы победителям третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» АНО «Национальные приоритеты»

Следующий этап конкурсной оценки пройдет с 13 по 22 марта: экспертный совет выделит 25 проектов-финалистов в шорт-лист конкурса. Для них с 22 марта по 5 апреля будет проводиться дополнительный образовательный акселератор, в рамках которого авторы проектов научатся грамотно оформлять презентации и проводить публичные выступления.

Знания пригодятся на защите проектов перед экспертным советом, которая пройдет в апреле. По ее итогам экспертный совет объявит победителей в номинациях конкурса, а также обладателя гран-при.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» АНО «Национальные приоритеты»

Оценивать проекты будут члены экспертного совета конкурса: руководители спортивной индустрии, российские спортсмены и общественные деятели. В их числе министр спорта РФ Олег Матыцин; замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, зампред правительства Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко; олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, глава Удмуртии Александр Бречалов; олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков; экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин и многие другие.

Подробная информация о третьем сезоне «Ты в игре» публикуется на официальном сайте конкурса.

Приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.