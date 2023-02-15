Врач «Шинника» рассказал о травмах игроков после драки с украинскими футболистами

Москва, , 10:34 — REGNUM О характере травм, полученных футболистами ярославского «Шинника», рассказал врач команды Гарегин Агаханян. Об этом 15 февраля сообщает РИА Новости.

«С переломами у наших игроков все, конечно, преувеличивают. Я бы не стал утверждать, но и исключать тоже нельзя. Например, краевой перелом пальцев ног возможен у двух футболистов», — сказал Агаханян.

Он отметил, что у защитника Артёма Семейкина рассечение в области скулы, заплывал глаз, ему выпустили кровь, сейчас гематома рассасывается.

Кроме того, у одного футболиста небольшое рассечение уха, ещё один жаловался на рёбра.

По словам врача, серьёзно никто не пострадал. Сроки восстановления он не назвал, они будут зависеть от точного диагноза.

Читайте ранее в этом сюжете: ФК «Минай» покинул отель в Турции после драки с футболистами из «Шинника»