Москва, 15 февраля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. О характере травм, полученных футболистами ярославского «Шинника», рассказал врач команды Гарегин Агаханян. Об этом 15 февраля сообщает РИА Новости.

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«С переломами у наших игроков все, конечно, преувеличивают. Я бы не стал утверждать, но и исключать тоже нельзя. Например, краевой перелом пальцев ног возможен у двух футболистов», — сказал Агаханян.

Он отметил, что у защитника Артёма Семейкина рассечение в области скулы, заплывал глаз, ему выпустили кровь, сейчас гематома рассасывается.

Кроме того, у одного футболиста небольшое рассечение уха, ещё один жаловался на рёбра.

По словам врача, серьёзно никто не пострадал. Сроки восстановления он не назвал, они будут зависеть от точного диагноза.