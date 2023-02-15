Власти Украины объявили воздушную тревогу в Сумской области
Киев, 15 февраля 2023, 10:30 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины. Об этом 15 февраля свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской области. Жителей региона настоятельно попросили пройти в укрытия. Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины, а также части Запорожской области, находящейся под контролем Киева. Уточняется, что тревога была объявлена в 09:05 по мск.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 14 февраля продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области.