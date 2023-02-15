В эпицентре землетрясений в Турции зафиксировали новый толчок
Анкара, 15 февраля, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Повторный толчок магнитудой 4,6 зафиксирован в провинции Кахраманмараш — эпицентре землетрясений в Турции. Об этом 15 февраля сообщает телеканал TRT Haber.
ИА REGNUM Дмитрий Сухов
Последствия землетрясения. Турция. Февраль 2023
«Афтершок магнитудой 4,6 произошел в Кахраманмараше», — сообщают журналисты.
Сведений о разрушениях пока не поступало.
Как передавало ИА REGNUM, ночью 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений различной магнитуды, до 7,7, с эпицентром подземных толчков в 30 км от города Газиантепа.