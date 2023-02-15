Москва, , 10:30 — REGNUM Сайт украинского футбольного клуба «Минай», игроки которого подрались с футболистами российского «Шинника» в Анталье, перестал работать. Предположительно, его атаковали хакеры, сообщает 15 февраля «МК».

Российские хакеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Сервис выдаёт ошибку при загрузке. Это может быть результатом намеренных действий российских хакеров, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, игроки ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная» подрались в отеле в турецкой Анталье 14 февраля. В российской команде заявили, что конфликт произошёл по вине украинской стороны: на футболиста Даниила Петрунина напали в лифте. Товарищи по клубу заступились за Петрунина. После инцидента обе команды переехали в другие отели.