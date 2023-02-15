Москва, 15 февраля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Сайт украинского футбольного клуба «Минай», игроки которого подрались с футболистами российского «Шинника» в Анталье, перестал работать. Предположительно, его атаковали хакеры, сообщает 15 февраля «МК».

Иван Шилов ИА REGNUM Российские хакеры

Сервис выдаёт ошибку при загрузке. Это может быть результатом намеренных действий российских хакеров, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, игроки ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная» подрались в отеле в турецкой Анталье 14 февраля. В российской команде заявили, что конфликт произошёл по вине украинской стороны: на футболиста Даниила Петрунина напали в лифте. Товарищи по клубу заступились за Петрунина. После инцидента обе команды переехали в другие отели.