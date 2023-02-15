Москва, , 10:21 — REGNUM Актом государственного терроризма назвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко подрыв «Северных потоков», верхняя палата парламента обратится в МИД России для инициирования международного расследования, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Северный поток — 2 (с) ИА REGNUM

«Это неприкрытый акт государственного терроризма, и оставлять это без внимания нельзя. Надо провести тщательное расследование, выявить виновных и привлечь их к ответственности», — сказала Матвиенко.

В ходе заседания глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин обратил внимание на расследование журналиста Сеймура Херша.

«Предлагаю обратиться в МИД России и инициировать независимое международное расследование данного происшествия с использованием доказательств, приведенных американским журналистом», — сказал Карасин.

Из опубликованной на прошлой неделе статьи американского журналиста Сеймура Херша следует, что взрывные устройства под российскими газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» заложили водолазы ВМС США в июне 2022 года под прикрытием учений «Балтопс».

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