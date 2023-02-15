Веллингтон, 15 февраля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории пролива Кука в Новой Зеландии, сообщает 15 февраля Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

(сс) Thomas CUELHO Новая Каледония

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 98 км к северо-западу от города Лоуэр-Хатт недалеко от Веллингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Единой геофизической службы РАН доктор технических наук Юрий Виноградов назвал Стамбул сейсмически опасной зоной, так как он находится на границе Анатолийской плиты.

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