Премьер Кисида: Япония призвала КНР воздержаться от запуска шпионских аэростатов

Токио, , 10:39 — REGNUM Правительство Японии по дипломатическим каналам сделало Китаю представление в связи с ситуацией со шпионскими аэростатами. Об этом 15 февраля заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе слушаний в парламенте.

Фумио Кисида Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Как ранее заявил министр обороны, анализ имеющейся информации позволяет с высокой долей вероятности предположить, что беспилотные аэростаты были запущены Китаем», — заявил он, добавив, что японские власти потребовали от руководства КНР воздержаться от подобных ситуаций в будущем.

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Накануне представители оборонного ведомства Японии сообщили, что неизвестные летательные аппараты, которые были замечены в воздушном пространстве страны с 2019 по 2021 год, предположительно являются разведывательными аэростатами КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что три неопознанных объекта, сбитых в воздушном пространстве над Северной Америкой, могли быть связаны с исследовательскими или коммерческими организациями и, скорее всего, не представляли угрозы.