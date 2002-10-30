Мелитополь, 15 февраля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. У жителя Запорожской области изъяли семь гранатомётов. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в своём телеграм-канале.

ГУ МВД России по Запорожской области В Запорожской области полицейские изъяли у местного жителя 7 гранатометов. 15.02.2023

Отмечается, что стражи порядка Запорожской области провели обыск в доме у ранее судимого за хранение наркотиков мужчины, проживающего в поселке Нововасильевка. В результате они обнаружили и изъяли семь гранатомётов.

Уточняется, что оружие было направлено на экспертизу, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники оперативных ведомств устанавливают, как гранатомёты появились у жителя и как он хотел им распорядиться.