«СЭ»: Овечкин прилетит в Москву 15 февраля в связи с проблемами со здоровьем его отца

Москва, , 10:14 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетит в Москву. Об этом 15 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

Александр Овечкин Ivan Makarov

По информации издания, Овечкин прилетит в Москву 15 февраля во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что Овечкин поехал в Россию в связи с проблемами со здоровьем его отца Михаила, которого госпитализировали. При этом главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявил, что не ждёт возвращения игрока на этой неделе.

Напомним, Овечкин в текущем сезоне набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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