«СЭ»: Овечкин прилетит в Москву 15 февраля
Москва, 15 февраля 2023, 10:14 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетит в Москву. Об этом 15 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, Овечкин прилетит в Москву 15 февраля во второй половине дня.
Ранее сообщалось, что Овечкин поехал в Россию в связи с проблемами со здоровьем его отца Михаила, которого госпитализировали. При этом главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявил, что не ждёт возвращения игрока на этой неделе.
Напомним, Овечкин в текущем сезоне набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Читайте ранее в этом сюжете: Главный тренер «Динамо» Кудашов пожелал семье Овечкина стойкости и здоровья
Читайте развитие сюжета: «СЭ»: у отца Александра Овечкина выявили тяжёлое заболевание