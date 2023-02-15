В Турции опровергли информацию о странном свечении перед землетрясениями
Анкара, 15 февраля 2023, 10:01 — REGNUM Информация о том, что незадолго до землетрясений в Турции в небе зафиксировали странное свечение, является недостоверной. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление управления президента Турции по связям.
Отмечается, что ранее в социальных сетях были опубликованы несколько видеозаписей, которые зафиксировали яркое свечение в небе.
Уточняется, что эти видеоматериалы не имеют никакой связи с землетрясениями в Турции.
«Оригинальное видео было снято 21 сентября 2022 года в казахстанском городе Балхаш, это запуск корабля «Союз МС-22» на ракете-носителе «Союз-2.1а» с Байконура», — приводит агентство сообщение управления президента Турции по связям.
Также опровергается информация о том, что в Турции якобы отстранили спасателей из Тайваня от операции по спасению человека из-под завалов в Адыямане.
Отмечается, что команда с Тайваня с успехом завершила работу.