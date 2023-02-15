Анкара, , 10:01 — REGNUM Информация о том, что незадолго до землетрясений в Турции в небе зафиксировали странное свечение, является недостоверной. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление управления президента Турции по связям.

Последствия землетрясения. Турция. Февраль 2023 ИА REGNUM (с) Дмитрий Сухов

Отмечается, что ранее в социальных сетях были опубликованы несколько видеозаписей, которые зафиксировали яркое свечение в небе.

Уточняется, что эти видеоматериалы не имеют никакой связи с землетрясениями в Турции.

«Оригинальное видео было снято 21 сентября 2022 года в казахстанском городе Балхаш, это запуск корабля «Союз МС-22» на ракете-носителе «Союз-2.1а» с Байконура», — приводит агентство сообщение управления президента Турции по связям.

Также опровергается информация о том, что в Турции якобы отстранили спасателей из Тайваня от операции по спасению человека из-под завалов в Адыямане.

Отмечается, что команда с Тайваня с успехом завершила работу.