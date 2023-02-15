Москва, 15 февраля, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попыткой неприкрытого давления поздравление американского президента Джо Байдена в адрес лидера Сербии Александра Вучича по случаю Дня государственности этой страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент США в поздравлении указал сербскому лидеру вместе «призвать Россию к ответу» за события на Украине. Напомним, что Сербия не присоединилась к санкциям Запада в отношении России.

«Это один из элементов, на самом деле, неприкрытого давления», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik при ответе на вопрос о том, не идёт ли в данном случае речь о давлении на президента Сербии.

Она также добавила, что речь идёт не только о давлении.

«Мне кажется, в отношении Сербии США избрали методику действий несколько иную, это не давление, это открытая попытка переделать страну под США, ни под какой ни под Евросоюз, потому, что очень часто они прикрываются именно евроинтеграционным будущим», — считает официальный представитель МИД России.

Захарова уточнила, что речь идёт о полном отделении Косово.

«То, как, на мой взгляд, по-хамски президент США так называемо поздравил Сербию, говорит о многом. Кому что-то еще непонятно, еще раз прочитайте это заявление», — добавила Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, Байден также заявил, что США продолжат поддерживать путь Сербии к вступлению в ЕС и диалог о нормализации отношений с Косово под эгидой Евросоюза.

Ранее Захарова сообщала о том, что в любом случае отношение России к Сербии остаётся неизменным и «не подвержено коррозии — как бы драматично ни менялись обстоятельства в международных делах».

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