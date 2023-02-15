ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области

Херсон, , 09:45 — REGNUM ВСУ 14 февраля продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил источник ИА REGNUM в экстренных службах региона.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в течение дня ВСУ выпустили по населенному пункту Алёшки 11 снарядов из ствольной артиллерии, по Подлесному — семь снарядов из ствольной артиллерии. По н. п. Солонцы ВСУ выпустили четыре снаряда из ствольной артиллерии, по н. п. Раденск — семь снарядов, по н. п. Казачьи Лагеря — восемь снарядов, по н. п. Крынки — пять снарядов, по н. п. Днепряны — пять снарядов.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, в течение ночи ВСУ продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру в н. п. Новая Каховка, н. п. Каховка, н. п. Голая Пристань, н. п. Алёшки, н. п. Любимовка, выпустив в общей сложности 41 снаряд из ствольной артиллерии.