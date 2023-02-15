Москва, , 09:58 — REGNUM Появление неопознанных летающих объектов (НЛО) над США совпало с исчерпанием антироссийской тематики, ведь внимание публики необходимо чем-то удерживать. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она отметила, что в США грядут президентские выборы, а значит, «будут и покемоны, будут и НЛО». Связанные с Россией темы исчерпаны полностью, выехать и приехать на них куда-либо невозможно.

«Они довели тему России до полного абсурда внутри своего информационно-политического поля», — сказала Захарова об американских властях.

Публику нужно чем-то удивлять и завораживать, поэтому в дело пойдёт любой абсурд. Так, официальным властям США нужно отвлечь внимание от публикации журналиста Сеймура Херша о «Северных потоках». Херш полагает, что американские водолазы ещё летом 2022 года заложили под морские газопроводы взрывчатку, позднее подрыв был произведён из Норвегии.

Теперь официальные власти в Вашингтоне отшучиваются, по-хамски отвечают на вопросы о газопроводах или делают вид, что не понимают, о чем идёт речь, добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные сбили над территорией США три неопознанных объекта, их принадлежность и назначение пока не установлены. Военные намекают на вероятность их внеземного происхождения.