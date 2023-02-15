Донецк, 15 февраля, 2023, 09:29 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Макеевке одну ракету AGM-88 HARM производства США, сообщили 15 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«07:25 (совпадает с мск) — н. п. Красноармейск — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущена 1 ракета AGM-88 HARM», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 февраля ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS по Иловайску в Донецкой Народной Республике.

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