Красноярск, 15 февраля, 2023, 09:31 — ИА Регнум. В Красноярске проверяют сообщение о высадке из автобуса ребёнка из-за отсутствия возможности оплаты проезда. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

В социальных сетях была опубликована информация о том, что в Красноярске 11-летнюю школьницу из автобуса высадил кондуктор из-за отсутствия возможности оплаты проезда (терминал для оплаты не работал).

Отмечается, что следователи организовали проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уточняется, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки о возможных нарушениях прав ребенка, ход данной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Красноярске 11-летнего мальчика высадили в мороз из автобуса из-за неоплаты проезда.