Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге пьяный мужчина во время конфликта вытолкнул мать с четвертого этажа, сообщает 15 февраля РЕН ТВ.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что 56-летняя женщина выжила, ее госпитализировали с многочисленными травмами.

Сотрудники полиции задержали 36-летнего сына пострадавшей, который заявил, что он вытолкнул мать из окна во время ссоры. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, потасовка с участием взрослой женщины и несовершеннолетнего мальчика произошла в детской зоне одного из торговых центров Санкт-Петербурга. Инцидент произошёл 12 февраля в ТЦ на улице Коллонтай.

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