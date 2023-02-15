Макаров, Сахалинская область, 15 февраля 2023, 09:20 — REGNUM Спасатели сняли 18 рыбаков-любителей со льдины, оторвавшейся от берега в районе города Макаров на Сахалине. Об этом сообщает 15 февраля ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Спасение рыбаков со льдины 15 февраля 2023 года
Спасение рыбаков со льдины 15 февраля 2023 года
t. me/info65mchs

В условиях отлива и отжимного ветра у побережья Охотского моря произошёл отрыв ледового поля у села Гребенское. Льдина с рыбаками удалилась от берега на 100 метров.

На место направили поисково-спасательную группу из пяти человек и трёх единиц техники.

«В 12:30 всех рыбаков доставили на берег», — сообщили в ведомстве.