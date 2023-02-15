Макаров, Сахалинская область, 15 февраля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Спасатели сняли 18 рыбаков-любителей со льдины, оторвавшейся от берега в районе города Макаров на Сахалине. Об этом сообщает 15 февраля ГУ МЧС России по Сахалинской области.

t. me/info65mchs Спасение рыбаков со льдины 15 февраля 2023 года

В условиях отлива и отжимного ветра у побережья Охотского моря произошёл отрыв ледового поля у села Гребенское. Льдина с рыбаками удалилась от берега на 100 метров.

На место направили поисково-спасательную группу из пяти человек и трёх единиц техники.

«В 12:30 всех рыбаков доставили на берег», — сообщили в ведомстве.