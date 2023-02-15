Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Три неопознанных объекта, сбитых в воздушном пространстве над Северной Америкой, могли быть связаны с исследовательскими или коммерческими организациями и, скорее всего, не представляли угрозы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

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Она отметила, что данные объекты были сбиты в целях предосторожности, поскольку власти США хотели обеспечить безопасность граждан и удостовериться, что гражданской авиации ничего не угрожает.

«Вот почему были сбиты эти три объекта», — пояснила она, добавив, что разведывательные службы подтвердили, что считают эти объекты потенциально безвредными.

Жан-Пьер уточнила, что специалисты планируют собрать обломки, чтобы установить, что это были за объекты, сейчас поиски обломков осложнены неблагоприятными погодными условиями.

Она заявила, что, по мнению разведывательных служб США, эти объекты могли быть связаны с исследовательскими или коммерческими структурами и не представляли угрозы.