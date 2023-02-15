Москва, 15 февраля, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) оттеснили ВСУ на 3 км от занимаемых позиций в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили 15 февраля в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Реактивная артиллерия ВСУ

Отмечается, что вторая линия обороны ВСУ пала, несмотря на более значительные укрепления, чем на первой.

Для прикрытия отхода противник дистанционно заминировал брошенные позиции противопехотными минами натовского образца, несмотря на это российские мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступление.

Как сообщало ИА REGNUM, британский политический деятель, журналист Джордж Гэллоуэй считает, что властям Украины необходимо начать переговоры с Россией, в противном случае ВС РФ сомнут противника.

Гэллоуэй настаивает, что только переговоры могут спасти Украину от поражения. По его мнению, главным препятствием для дипломатического разговора является «вступление» НАТО на территорию Украины и желание Киева состоять в Североатлантическом альянсе.

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