Вашингтон, 15 февраля, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск планирует назначить директора компании Twitter к концу 2023 года. Об этом он заявил 15 февраля, выступая по видеосвязи на Всемирном правительственном саммите, который проходит в Дубае.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Сейчас обязанности директора этой компании он выполняет сам.

Маск заявил, что сначала нужно стабилизировать компанию и обеспечить ее финансовое благополучие.

«Планы на этот счет достаточно четко сформулированы. Так что, хотя я не уверен, но думаю, что это произойдет к концу года», — заявил он при ответе на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, который ранее приобрёл Twitter, распорядился с 29 октября начать сокращение сотрудников этой компании.