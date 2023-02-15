Марочко: Киев эвакуирует учреждения из города Часов Яр под Артёмовском

Луганск, , 09:07 — REGNUM Украинские власти эвакуируют госучреждения и предприятия из города Часов Яр, расположенного западнее Артёмовска. Местное население также покидает город, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 15 февраля в своём телеграм-канале.

Битва за Артемовск (Бахмут) Владимир Югасов © ИА REGNUM

Ссылаясь на собственные источники, он отметил, что пока нет признаков сворачивания деятельности украинских полевых госпиталей и медучреждений. Однако военнослужащих без тяжёлых ранений и тех, кто поправляется после заболеваний, выписывают и отправляют в воинские части.

«Из населённого пункта Часов Яр отмечается отток местного населения. Также отмечена эвакуация госучреждений и предприятий», — написал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об ожесточённых боях у села Парасковиевка, расположенного севернее Артёмовска (до 1924 года — Бахмут). Освобождение села позволит перерезать трассу из Часова Яра и оставить подразделения ВСУ в Артёмовске без последнего пути снабжения.