Дакка, , 09:01 — REGNUM Посольство России в Бангладеш подтвердило запрет на заход некоторых судов из России в порты этой страны. Об этом сообщает ТАСС.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, в январе текущего года сотрудники МИД Бангладеш передали в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещается заходить в национальные морские порты в соответствии с односторонними санкциями США.

«Данный шаг не означает прекращения импорта товаров, так как под санкции попадают лишь конкретные суда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки оборудования в Бангладеш для АЭС «Руппур» идут в соответствии с графиком, несмотря на запрет на заход в порты судов Российской Федерации.

Как передавало ИА REGNUM, в США ищут российские банки для введения новых санкций. При этом новые санкции против России будут включать меры по борьбе с обходом санкций.