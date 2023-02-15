Луганск, , 08:51 — REGNUM Украинская сторона возводит новые фортификационные сооружения и эшелонированную линию обороны на краснолиманском направлении, привлекая работников харьковских предприятий. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 15 февраля в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«На краснолиманском направлении противник сооружает новые фортификационные сооружения и строит эшелонированную оборону», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Он отметил, что в инженерных работах задействованы, помимо военнослужащих ВСУ, работники муниципальных предприятий города Харькова, а также сельхозтехника частных фермерских хозяйств.

Ранее Марочко сообщил о массовом прибытии в Харьков иностранных наёмников, которые говорят на английском, немецком, французском и польском языках.