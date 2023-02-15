Лос-Анджелес, США, 22 марта, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Рэйчел Зеглер всё же получила приглашение на церемонию вручения премии «Оскар», это произошло после того, как пользователи соцсетей раскритиковали организаторов кинофестиваля. Об этом 22 марта сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Оскар

Издание отметило, что Зеглер предложили не просто посетить церемонию, а выступить в качестве соведущей: актриса выйдет на сцену и вручит одну из наград победителю конкурса от имени Академия кинематографических искусств и наук США. Организаторы шоу не объяснили, почему решили изменить решение по поводу Зеглер.

Напомним, ранее один из поклонников спросил Зеглер в соцсети о том, в каком наряде она появится на церемонии «Оскара», на что актриса ответила, что будет смотреть церемонию дома на диване в «спортивных штанах и фланелевом белье» своего молодого человека. Пользователей возмутило то, что организаторы «Оскара» обошлись подобным образом со звездой фильма «Вестсайдская история».