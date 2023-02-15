После послания президента Совфед и Госдума 22 февраля соберутся на заседания

Москва, , 08:43 — REGNUM Заседание 22 февраля Госдумы будет плановым, Совфед соберется на внеплановое заседание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля сообщил источник в Госдуме.

Заседание Совета Федерации © Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

«Согласно календарю работы Госдумы, следующая неделя работы Госдумы — пленарная, 22 февраля заседание планировалось», — сказал собеседник агентства.

В то же время 22 февраля состоится дополнительное заседание Совета Федерации.

Не исключено, что на заседаниях будут обсуждать интеграцию новых регионов в состав России, отметили в Госдуме.

Заседание Совфеда 22 февраля будет посвящено принятию законов о правовой интеграции ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, уточнил со своей стороны сенатор Вячеслав Тимченко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 21 февраля состоится послание главы государства Федеральному собранию.