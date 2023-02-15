Москва, 15 февраля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Более 1,3 тысячи километров водопроводных и свыше 600 километров канализационных сетей отремонтировано в Москве с 2011 года. Из них только в прошлом году специалисты Комплекса городского хозяйства российской столицы реконструировали и восстановили свыше 125 километров сетей водоснабжения и почти 60 километров — водоотведения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Another Kiev Водопровод

«На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций», — подчеркнул он и отметил, что проводимая планомерная работа ведется во всех административных округах столицы и позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей.

Применение новых технологий, рассказал Петр Бирюков, позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения пользователей. Теледиагностика с помощью робототехнического комплекса помогает определить сети, нуждающиеся в обновлении. Решение о необходимости ремонта принимается после осмотра внутреннего состояния трубопровода.

«Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, — сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, — таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение и применение бурошнека».