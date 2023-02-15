Летевший в Сан-Франциско самолет после вылета в штормовых условиях падал 71 секунду

Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Самолет американской авиакомпании United Airlines после вылета из Мауи (Гавайские острова) в Сан-Франциско во время шторма начал резко падать, пишет Mirror.

Самолет авиакомпании United Airlines © Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Отмечается, что после взлета самолет начал терять высоту над Тихим океаном со скоростью почти три тысячи метров в минуту.

По данным издания, падение воздушного судна продолжалось 71 секунду, ситуация осложнялась тем, что полет совершался в штормовых условиях.

Пилотам вскоре удалось вновь достичь нужной высоты, самолет благополучно добрался до пункта назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее летевший из Лос-Анджелеса (США) во Франкфурт-на-Майне (ФРГ) самолет авиакомпании Lufthansa совершил незапланированную посадку в аэропорту Чикаго.

Причиной экстренной посадки послужило «небольшое возгорание в салоне самолета, возникшее из-за перегрева ноутбука» одного из пассажиров.

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